أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024 في الأردن، والتي من خلالها يتم استعلام طلاب التوجيهي التكميلي عن نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، حيث صرحت الوزارة في بيان رسمي لها أن نسبة النجاح في هذه النتائج مرتفعة عن الأعوام السابقة، وأن الطلاب بذلوا أقصى ما لديهم للحصول على هذه الدرجات المرتفعة، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن هذه النتيجة.

نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024

صرح وزير التربية والتعليم في الأردن منذ ساعات قليلة عن قرب موعد نزول نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024، وقال أنه يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع توجيهي التابع للوزارة، وحذرت الوزارة من استخدام أي روابط أو مواقع أخرى غير موثوق بها للاستعلام عن النتيجة، وتتضمن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024 ما يلي:

الدخول إلى موقع توجيهي الإلكتروني.

كتابة بيانات الاستعلام عن النتيجة مثل رقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام لظهور النتيجة.

النقر على أيقونة الطباعة لطباعة الشهادة من الموقع.

موعد اختبارات توجيهي الأردن 2024

أوضحت وزارة التعليم الأردنية أن موعد الإعلان عن نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024 سيكون مباشرة بعد انتهاء الطلاب من اختبارات توجيهي الأردن 2024، والتي من المفترض أن تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وتنتهي في يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024، وأن الامتحان سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، والجلسة الثانية ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن للطلاب الذين يؤدون هذه الامتحانات داخل الأردن وخارجها، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على جدول الامتحانات لتوجيهي الأردن 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية، ومتابعة موقع الوزارة أولا بأول بعد الانتهاء من فترة الامتحانات لمعرفة موعد نزول نتائج الطلاب الفصل الثاني 2024.