أعلنت وزارة التعليم العراقية اسماء تعيينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024، والتي من المفترض أن تظهر عما قريب بعد انتهاء المتقدمين بمسابقة التعيين بالوزارة الاختبارات المقررة لهم للنجاح في هذه المسابقة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المتقدمين الشروط اللازمة للانضمام لهذه المسابقة، والفوز بها، والحصول على وظيفة بالوزارة، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر.

اسماء تعيينات عقود التربية والتعليم

نشرت وزارة التعليم العراقية منذ مدة قصيرة مسابقة التعيينات في الوزارة، وفتحت باب التسجيل في هذه المسابقة من أجل حصول المشتركين بها على وظائف حكومية بأجر ثابت كل شهر، وأكدت الوزارة على ضرورة توفر شروط معينة في هؤلاء المشتركين لتتم الموافقة على طلب الدخول إلى المسابقة، ومن ثم الدخول إلى الاختبارات الخاصة بها، واجتيازها مع المقابلة الشخصية ليتم تعيين الفائزين بالمسابقة في وظائف معينة بالوزارة، ويمكن للمشترك معرفة قبوله أو رفضه بالمسابقة عبر الاستعلام إلكترونيا عن اسماء تعيينات في عقود التربية والتعليم.

مسابقة التعيينات في التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية خطوات الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود التربية والتعليم 2024، حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

تسجيل الدخول إلى الموقع عبر النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

النقر على أيقونة مسابقة عقود التعيينات.

كتابة بيانات الاستعلام مثل اسم المشارك بالمسابقة.

النقر على زر بحث أو استعلم لعرض النتيجة المطلوبة.

شروط مسابقة عقود التعيينات 2024

تتمثل شروط الفوز في اسماء تعيينات عقود التربية والتعليم 2024 بالعراق ما يلي: