أعلنت الحكومة الجزائرية عن موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر، والذي من المفترض أن يكون 16 أو 17 يونيو 2024، وكذلك من المفترض أن تكون وقفة عرفات يوم 15 أو 16 يونيو 2024، وسيتم التأكد من هذه المواعيد بعد رؤية هلال ذو الحجة 1445 في نهاية شهر ذو القعدة 1445، وفي هذا المقال سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل.

موعد عيد الأضحى 2024

يعتبر عيد الأضحى المبارك واحدا من أفضل وأشهر الأعياد الدينية في الوطن العربي والإسلامي، والتي يتم فيها أداء فريضة الحج في يوم عرفة، والذي يعتبر يوم مقدس عند المسلمين، ويكون موعد عيد الأضحى 2024 موحدا عند كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم، ويهتم الكثيرون بمعرفة موعده بشكل دقيق لصيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ووقوف عرفة في حال قرر الشخص أداء فريضة الحج لهذا العام، والاستعداد لشراء الأضاحي، وذبحها مع اليوم الأول لعيد الأضحى، ويتم التأكد بشكل قاطع من موعد عيد الأضحى 2024 عند رؤية هلال ذي الحجة في نهاية ذي القعدة 1445، وسيتم الإعلان عن هذا الموعد بعد رؤية الهلال في كافة وسائل الإعلام الرسمية بالدول العربية والإسلامية، والتي منها دولة الجزائر.

عيد الأضحى 2024

نشرت حكومة الجزائر في رزنامة العطلات الرسمية لهذا العام 2024 أنه من المفترض أن تكون وقفة عرفة 1445 في يوم 15 أو 16 يونيو 1445، وأن موعد عيد الأضحى 2024 سيكون إما يوم 16 أو 17 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في نهاية شهر ذي القعدة 1445 بعد استطلاع هلال ذي الحجة 1445، لاستعداد المسلمين لأداء الشعائر الدينية الخاصة بهذا الشهر العظيم، والتي منها صوم العشر الأوائل من هذا الشهر، والاستعداد لوقفة عرفات باطنيا وظاهريا في حال كان الشخص قد قدم منذ فترة على الحج لهذا العام.