24 ساعة ضحك ؟! .. تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 لمتابعة حلقات Tom and jerry الجديدة

بعد عمليات التحديث الأخيرة بات من الضروري معرفة تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024، والتي تعد من أقدم القنوات الكرتونية للأطفال وقد انطلقت، بسرعة الصاروخ منذ الساعات الأولى لبثها على الأقمار الصناعية، وحققت قناة توم وجيري الكثير من الفوائد للأطفال في أول سنوات عمرهم، حيث وفرة لهم وجبات يومية من السعادة الممزوجة بالاستفادة من المحتوى الهادف للقناة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024

أوشك العام الدراسي الحالي على الإنتهاء لذلك يتمتع الأطفال بكثير من وقت الفراغ، ومن ثم تبحث الأمهات عن تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024، وبالتالي تقدم الآم إلى أطفالهم فقرات قناة توم وجيري خاصةً أن القناة تناسب للأطفال حتى عمر الثلاث عشر عامًا، لذلك تتسع جماهيرية القناة عن القنوات الأخرى، هذا لأن القناة تبث بجودة عالية نتيجة التحديث المستمر للتردد الذي يكون كما يلي:

تردد توم وجيري: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وفيما يخص بث قناة توم وجيري على أقمار صناعية أخرى، فيتم عرضها على عربسات من خلال التردد 11315 بمعدل ترميز 27500، ومعدل استقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ ⅚.

برامج قناة توم وجيري على النايل سات 2024

توم وجيري قناة مجانية لأنها قناة مفتوحة أثناء ساعات البث، والذي لا ينقطع ويظل مستمر إلا في حالات حدوث أعطال وهي نادرة الحدوث، ويجد الطفل في شاشة توم وجيري ملجأ له حيث الفكاهة والمرح، متمثلة في مغامرات توم وجيري التي تحمل في طياتها الحب والمقاومة بين الطرفين، ولم تقتصر برامج القناة على مسلسلات توم وجيري فقط بل تبث القناة مسلسلات لشخصيات كرتونية أخرى، حتى يجد جميع الأطفال رغباتهم في القناة وإرضاءً لكل الأذواق، مع الحرص على بث التنوع الآخر الذي يشمل الأغاني و البرامج التعليمية.