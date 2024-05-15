الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس عرض الحلقة 160 مترجمة من Kuruluş Osman

الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان يبحث عنها الملايين من متابعين هذا العمل التاريخي الدرامي الذي ذاع صيته في الفترة الأخيرة، حيث نجح هذا المسلسل في الحفاظ على نجاحه على مدار مواسمه الخمسة، وذلك بسبب عرضه للعديد من القصص الحقيقية والتاريخية عند بناء الدولة العثمانية، ونوضح في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمسلسل على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والكثير من التفاصيل الأخرى.

الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان

يرغب الكثير من المتابعين في مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 على أحر من الجمر وذلك بسبب الأحداث والصراعات المثيرة التي يعرضها هذا المسلسل منذ نشأة الدولة العثمانية، كما يعرض قصة حياة المؤسس عثمان الذي قام بإنشاء هذه الدولة وعمله على ازدهارها والقضاء على جميع الصعوبات والأعداء وأي مخاطر تهدد استقرار هذه الدولة، ويحتوي المسلسل على كم كبير من القصص الحقيقية التي يقوم بتمثيلها نخبة من أشهر الممثلين الاتراك ومن أهمها ما يلي:

سرحات كليتش.

يلدز جافري.

توربان توكاييف.

جاغري تشيلي لك.

بيرك ارشير.

قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160

يتم عرض الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان على قناة إي تي في التركية كما يتم عرضها في اليوم التالي مترجمة باللغة العربية على شاشة قناة الفجر الجزائرية، والتي يمكن تنزيل ترددها من خلال هذه الإحداثيات تردد قناة الفجر على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر على عرب سات

كما يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات للاستمتاع بمشاهدة احدث المسلسلات التركية التاريخية والعديد من البرامج الحصرية عن طريق هذه الإحداثيات: