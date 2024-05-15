ابحث عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية عن اسماء الوجبة السابعة 2024 من وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يبحث عنها ملايين المواطنين بالعراق، حيث ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق كشوف المستفيدين من الوجبة الأخيرة المقدمة من هذا البرنامج، حيث يتم تخصيص هذه الوجبات إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة بالمجتمع من أجل مساعدتهم في التغلب على المشاكل الاقتصادية وقضاء احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن أسماء المستفيدين وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل فيما يلي.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين من كافة محافظات العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتنزيل كشوف المستفيدين بصيغة ملفات pdf، عن طريق منصة مظلتي الالكترونية بعد اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل.

ثم حدد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم الوجبة.

اختر المنطقة التابع لها صاحب الطلب.

قم بتسجيل جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لها.

ثم اضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك قم بتحميل الكشوف بصيغة pdf وابحث بداخله عن الاسم.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 طبقًا لتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، ومن أهمها ما يلي: