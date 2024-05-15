أحسب الـ 100 جنية هتكفي معاك ولا لا “اسعار السلع التموينية شهر يونيو” زيادة جديدة مبروك

مع اقتراب صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية شهر يونيو القادم ، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة تموينية في جميع منافذ وزارة التموين الاستهلاكية في جميع المحافظات المصرية ، وتعتبر السلع التموينية من أهم المنح التي توفرها الحكومة المصرية على مدار العديد من السنوات الأخيرة بشكل مباشر وسهل لأكثر من 50 مليون اسرة مصرية ، وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024.

اسعار السلع التموينية شهر يونيو

تتوفر الكثير من السلع التموينية لشهر يونيو 2024 بأسعار مخفضة ويمكن الحصول على السلع التموينية بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، حيث يستمر صرف السلع التموينية طوال أيام شهر يونيو 2024 وإليكم قائمة بأسعار السلع التموينية.

سعر كيلو السكر المعبأ 13 جنيهًا مصريًا.

سعر زجاجة الزيت 30 جنيهًا.

سعر كيلو الفول 30 جنيها.

سعر علبة تونة 22 جنيهًا.

سعر علبة صلصة 10 جنيهات.

سعر علبة بسكويت سادة 12 جينهًا.

سعر كيس مكرونة 400 جرام 8 جنيهات.

سعر كيس مكرونة كيلو 20 جنيهًا.

نصيب الفرد على تموين شهر يونيو 2024

يبلغ نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين 50 جنيهًا وذلك حتى الفرد الربع علي البطاقة ، بينما يبلغ نصيب الفرد الخامس 25 جنيهًا ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية ، وذلك مع الالتزام بشروط اضافة المواليد الجدد التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.