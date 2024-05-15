“وزارة التعليم العراقية تعلن عن”.. لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

صرحت وزارة التربية والتعليم عن لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بالعراق على الموقع الرسمي لها، وصرحت الوزارة أن النتيجة من المفترض أن تكون بعد الانتهاء من أداء الطلاب بالصف السادس امتحانات الدور الأول، وأنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور هذه النتيجة فور الانتهاء من اعتمادها من قبل الوزارة بعد التصحيح، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن هذه النتيجة إلكترونيا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول خلال الفترة القادمة على الموقع الرسمي لها، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الصف السادس الابتدائي بمدة قصيرة، ليتسنى للمعلمين تصحيح هذه الاختبارات، واعتمادها من قبل الوزارة.

الاستعلام عن لينك نتائج السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لها، حيث تتمثل الخطوات اللازمة لذلك فيما يلي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

النقر على أيقونة نتائج الامتحانات بالصفحة الرئيسية بالموقع.

الضغط على لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول.

تحديد المكان المقيم به الطالب من القائمة.

تحديد المنطقة التعليمية للطالب.

كتابة بيانات الاستعلام مثل اسم الطالب، ورقم جلوسه.

النقر على استعلام.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيانات خاصة بها توضح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول إلكترونيا عبر الموقع الخاص بها، وأضافت الوزارة في هذا البيان أنه يمكن أيضا استخدام موقع آخر للاستعلام عن هذه النتيجة، وذلك من خلال اتباع ما يلي: