خطوات الاستعلام عن راتب مايو بالرقم القومي 2024 “المالية تحدد قيمة الزيادة للموظفين” شوف قبضك وصل كام

يتساءل الكثير من العاملين والموظفين بمختلف قطاعات ووزارات الدولة المختلفة عن رابط الاستعلام عن راتب مايو بالرقم القومي 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر مايو الجاري وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 وتستمر عملية صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية ، وهنا بعد الأخبار التي تشير غل تبكير موعد صرف راتب شهر يونيو القادم وذلك تزامنًا مع موعد عيد الاضحى المبارك ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن راتب شهر مايو بالرقم القومي.

الاستعلام عن راتب مايو بالرقم القومي 2024

يستطيع جميع المواطنين العاملين في الهيئات المختلفة الاستعلام عن راتب مايو بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة المالية المصرية ، والتي تتيح العديد من الخدمات للمواطنين وذلك إلكترونيًا في ضوء التحول الرقمي واستبدال الكثير من الخدمات في الدولة إلى النظام الإلكتروني والذي يوفر الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين ، وإليكم خطوات الاستعلام عن راتب شهر مايو بالزيادة الجديدة.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة المالية المصرية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “رواتب العاملين في الدولة”. ثم اضغط عل “الاستعلام عن رواتب شهر مايو 2024”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمواطن. ثم اضغط على “بحث”.

زيادة رواتب شهر مايو 2024

خلال الشهور الاخيرة الماضية أعلن الرئيس السيسي عن زيادة أجور جميع العاملين بالدولة وذلك مساندة لجميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار خلال الفترة الماضية ، وتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين ليصل إل 6000 جنيهًا مصريًا ، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات وزياد\ة معاشات تكافل وكرامة.