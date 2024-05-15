ساعات بس وهتصرفه بزيادة كمان “صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024”

اقترب موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بداية صرف معاشات تكافل وكرامة لجميع المستحقين مع بداية صباح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 ، وتستفيد اكثر من 5 مليون اسرة مصرية من معاشات تكافل وكرامة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية وبجانب معاشات تكافل وكرامة يتم توفير العديد من الخدمات للمواطنين من خدمات صحية وطبية واجتماعية ، تساهم في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين المصريين.

صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاربعاء القادم الموافق 15 مايو الجاري ، ومن الجدير بالذكر أن صرف معاشات تكافل وكرامة يستمر لمدة 5 أيام متتالية ، ويستطيع جميع الحاصلين على بطاقات تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري في القرى والمحافظات المصرية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للمعاشات.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية.