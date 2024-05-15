أعرف أكتر عن “جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024” .. وشوف هتاخد كام شهريًا!!

ازدادت عمليات البحث في الساعات في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 حيث أعلنت الهيئة القومي للمعاشات والتأمينات عن جدول المعاش المبكر وذلك حيث يرغب الكثير من المواطنين في التقديم على المعاش المبكر ، وقد حددت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بعض الشروط والقوانين الخاصة بالمعاش المبكر والتي نكشف عنها من خلال السطور التالية.

جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024

يتساءل الكثير من الموظفين في مختلفة وزارات الدولة عن جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 حيث تم التصديق على قانون المعاش المبكر الجديد من قبل مجلس النواب في جلسته الاخيرة الماضية ، حيث وضع القانون العديد من الضوابط المحددة والتي تضمن حق صاحب المعاش المبكر حيث أن قانون المعاش المبكر ينص عل خروج الموظف على المعاش قبل وصوله للسن القانوني المحدد وهو 60 عاما ويتم الحصول على معاش لا يقل عن 50% ولا يقل عن 65 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل.

شروط الحصول على المعاش المبكر 2024

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الشروط المطلوبة للحصول على المعاش المبكر وهي كالتالي: