أعرف أكتر عن “جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024” .. وشوف هتاخد كام شهريًا!!
ازدادت عمليات البحث في الساعات في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 حيث أعلنت الهيئة القومي للمعاشات والتأمينات عن جدول المعاش المبكر وذلك حيث يرغب الكثير من المواطنين في التقديم على المعاش المبكر ، وقد حددت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بعض الشروط والقوانين الخاصة بالمعاش المبكر والتي نكشف عنها من خلال السطور التالية.
جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024
يتساءل الكثير من الموظفين في مختلفة وزارات الدولة عن جدول المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 حيث تم التصديق على قانون المعاش المبكر الجديد من قبل مجلس النواب في جلسته الاخيرة الماضية ، حيث وضع القانون العديد من الضوابط المحددة والتي تضمن حق صاحب المعاش المبكر حيث أن قانون المعاش المبكر ينص عل خروج الموظف على المعاش قبل وصوله للسن القانوني المحدد وهو 60 عاما ويتم الحصول على معاش لا يقل عن 50% ولا يقل عن 65 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل.
شروط الحصول على المعاش المبكر 2024
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الشروط المطلوبة للحصول على المعاش المبكر وهي كالتالي:
- اشترط القانون أن يكون الموظف وصل إلى سن 50 عامًا.
- لن يتم قبول طلب الحصول على المعاش المبكر في حالة تعرض الموظف إل ال اجراء تأديبي من المؤسسة التي يعمل بها.
- وجودة مدة اشتراك تأميني لا تقل عن الاشتراك التأميني المطلوب في حالة الخروج على المعاش الأساسي بحيث يحصل العامل على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.