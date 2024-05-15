مستني ايه روح استلم شقتك!! الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 عبر الموقع الرسمي

يريد عدد كبير جدا من الشباب الراغبين في الحصول على سكن الاطلاع على خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاسكان والمرافق العمرانية عن طريق إطلاقها للعديد من الملفات التي تمكن عدد كبير من الشباب الحصول على شقق في الاسكان الاجتماعي في الوحدات الجديده حيث ان الوزارة قامت بتحديد عدد كبير من الوحدات الكاملة في التشطيب في أسيوط الجديدة وفي مدينتي وفي مدينة العبور حيث يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على المزيد حول شقق الاسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على خطوات حجز شقق بنك الاسكان الاجتماعي:

للحجز الكترونيا ادخل أولا على الموقع المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط.

اكتب كلمة المرور والرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم في الصفحة الرئيسية.

اكتب بقية البيانات المطلوبة منك وارفق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر على أيقونة الحجز حتى تظهر لك الوحدات المتاحة.

حدد الوحدة الراغب بها ثم انقر على أيقونة التأكيد.

مساحة شقق الاسكان الاجتماعي

قامت وزارة الاسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى الاعلان عن مساحات الشقق المتوفرة التي يمكن لجميع الشباب الحصول عليها حيث انها قالت ان هناك دفعة من الشقق تكون مساحتها 75 م وهناك مساحات اخرى تكون مساحتها 90 متر حيث ان هذه الشقق سوف يتم طرحها في الربع الأول من عام 2024، لذلك يجب عليك أن تسرع في التقديم حتى تتمكن من الحصول على الشقة.