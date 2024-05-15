الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس في المغرب 2024 “هنـــا”

تعتبر النتائج الخاصة الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس لعام 2024 و2025 من أكثر ما يتم البحث عنه باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين بالمغرب حيث تزايدت عملية البحث بعد ان تم الاعلان عن بعض الاخبار انه اقترب إخراجه وزارة التربية الوطنية عن النتائج في خلال الساعات القليلة المقبلة حيث أن النتائج لم يتم الإعلان عنها في الموعد الذي تم تحديده من قبل واثار ذلك قلق المعلمين بشكل كبير وقاموا بتقديم بعض الشكاوي الى البرلمان المغربي ويمكنكم الان من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس في المغرب لعام 2024 تابعوا معي.

نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس في المغرب 2024

الحركه الوطنيه الانتقالية للتدريس بالمغرب تشمل ما يقرب من 23642 معلم وأستاذ تم توزيعهم على على جميع أسلاك وأطر التعليم حيث يستفيد من هذه الحركة ما يقرب من 10000970 معلم أستاذ في الابتدائي اما عن مرحلة الثانوية فيستفيد منها ما يقرب من 8242 معلم وأستاذ أما عن الاعداديه فيستفيد منها ما يقرب من 4430 معلم وأستاذ حيث ان وزاره التربيه الوطنيه قامت بالاعلان عن رابط يمكن لجميع المعلمين الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس في المغرب لعام 2024 و 2025 حيث انه يمكنك من الدخول على الموقع مباشرة عن طريق النقر على هذا الرابط.

شروط تقديم طعن على نتائج الحركة الوطنية

اليكم في النقاط التالية الشروط التي يجب توفرها في المعلم الراغب في تقديم طعن على نتائج الحركة الوطنية: