شاهد مباراة الأهلي والترجي مجانًا على تردد قناة اون تايم سبورت 2024 بأعلى جودة

ينتظر المواطنين وأكثرهم من محبي كرة القدم الاعلان عن التردد الجديد الخاص بقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات حيث أن قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات التي تقوم بنقل المباريات الرياضية المصرية والعربية وتقوم ايضا بنقل الدوري الممتاز لانها الناقل الحصري له ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات وعبر القمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

يمكنكم الاطلاع على تردد قناة أون تايم سبورت التي تعتبر من أشهر القنوات التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز وسوف يتم نقل مباراة هامة جدا يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو لعام 2024 عبر شاشتها ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على التردد على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

تردد القناة: HD.

جودة القناة أتش دي.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن لجميع عشاق كرة القدم الاطلاع على جميع البيانات التي تخص تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي الشهير عرب سات فقط تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على البيانات وعلى التردد الذي يمكنك من استقبال القناة: