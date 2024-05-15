نتايج العراق pdf.. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي 2024 هو ما يتم البحث عنه الآن بشكل مكثف، حيث سيتم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة يوم 18 من شهر مايو الجاري، وسيتم بعدها الإعلان عن النتيجة مباشرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول التي يتم فيها مراجعة علامات الطلاب ورصد الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن هذه النتائج على موقع نتائجنا الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي 2024

احتل موعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 مواقع البحث، حيث يريد أولياء الأمور الاطمئنان على أبنائهم، ومعرفة العلامات التي حصلوا عليها في الإمتحانات التي قاموا بأدائها، وأكدت الوزارة أن الإمتحانات تسير بشكل ميسر ولم يرد أي شكاوى حتى وقتنا هذا، مؤكدة أيضا على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات ستتم بكل نزاهة وشفافية، حتى يتم حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات، وحتى يتم تقييم الطلاب بشكل صحيح.

طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابطها الالكتروني الذي سيتم من خلاله الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024، وذلك لأنها تريد التسهيل والتيسير على الطلاب لمعرفة نتائجهم بشكل صحيح وبدون أي تزاحم أو عناء في الذهاب إلى مقر المدرسة، ويمكن فعل ذلك عن طريق الدخول على رابط موقع نتائجنا الالكتروني واتباع الخطوات التالية: