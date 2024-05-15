لطلاب أدبي وعلمي “جدول امتحانات الثانوية العامة 2024” + الموعد النهائي للامتحانات بعد التعديل

يعتبر أولياء الأمور والطلاب والطالبات أن مرحلة الثانوية العامة هي من أهم المراحل التي تمر على الطلاب في السنين الدراسية لذلك يتساءلون منذ ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جدول الامتحانات والاطلاع ايضا على الساعة التي سوف تبدأ بها الامتحانات والمدة الزمنية المحددة من الوزارة لتأدية الامتحان تابعوا معي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية للاطلاع على جدول الامتحانات الخاص بالثانوية العامة المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية:

يوم 10 يونيو امتحان الوطنية والدين.

يوم 12 يونيو امتحان الاحصاء والاقتصاد.

يوم 22 يونيو امتحان اللغة العربية.

يوم 25 يونيو امتحان اللغة الثانية.

يوم 29 يونيو امتحان التاريخ والفيزياء.

يوم 2 يوليو امتحان اللغة الاجنبية الاولى.

يوم 6 يوليو امتحان الجغرافيا والكيمياء.

يوم 10 يوليو امتحان الهندسة وعلم النفس والجبر والجيولوجيا.

يوم 13 يوليو امتحان التكامل والتفاضل.

يوم 17 يوليو امتحان الفلسفة والمنطق والاستاتيكا والأحياء.

يوم 20 يوليو امتحان الديناميكا لعلمي الرياضة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان ان امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو لعام 2024 وسوف تنتهي الامتحانات يوم 20 يوليو لعام 2024 حيث انه سوف يكون الامتحان في تمام الساعة 9:00 صباحا ومدة الامتحان هي ثلاث ساعات ومنها ساعتين، علمًا بأن كافة الأخبار التي تم تداولها بشأن التأجيل، ما هي إلا شائعات لا يمكن أن يتم تصديقها على الإطلاق.