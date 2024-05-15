العامل المقيم هيدفع كام.. قيمة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية 1445/2024 الآن!!

دائما ما ينجذب المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية إلى رسوم تجديد الإقامة، وذلك لكي يتمكنوا من الإقامة بطريقة شرعية وعليه فإن الالتزام بتجديد التأشيرة هو أمر في غاية الأهمية لهم لذلك فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن رسوم تجديد الإقامة للعاملين والمقيمين،وشروطها.

رسوم تجديد الإقامة السعودية 1445\2024

لقد أعلنت الحكومة السعودية عن بعض الإجراءات الجديد لسنة 1445، حيث تم مضاعفة رسوم الذهاب والعودة للمملكة إلى 200 ريال سعودي لمدة شهرين ويضاف 100 ريال عن كل شهر إضافي وهذا في حالة كان المقيم داخل المملكة، بينما المقيم خارج حدود المملكة فإن عليه دفع 500 ريال لمدة 3 أشهر، وإضافة 200 ريال عن كل شهر إضافي وكل ذلك طبقا للوائح وقوانين المملكة، وإليكم رسوم تجديد الإقامة للعاملين بالمملكة:

إذا كان الشخص مقيم في المملكة فعليه دفع 650 ريال سعودي.

تجديد الإقامة للعاملين بالمنزل يصل إلى 600 ريال.

إذا كان العامل داخل مؤسسة أو شركة أو ما يناظرها فإن رسوم التجديد 650 ريال.

تجديد إقامة مرافق للعامل يتم سداد 2000 ريال سعودي.

ملحوظة: قد تختلف الرسوم من شخص لآخر طبقا للمكان الذي يعمل به، وعدد الأشخاص المرافقين له وغيرها من الشروط التي تختلف من شخص إلى أخر.

شروط تجديد الإقامة داخل المملكة لسنة 1445

ولأن المملكة دائما ما تحرص على إضافة المزيد من القوانين التي تحمي حقوقها كدولة وأيضا تحمي حقوق المقيمين بداخلها فإن المملكة قد وضعت بعض الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن من الحصول على تجديد الإقامة وهي كالتالي: