أوضحت وزارة الداخلية رسوم تجديد رخصة السير بالمملكة 1445 على الموقع الرسمي لها، من أجل التزام المواطنين بها عند التجديد، والتي تختلف قيمتها من مركبة أخرى، هذا بالإضافة إلى إمكانية سداد هذه الرسوم اون لاين عبر موقع ابشر الإلكتروني عند التقديم على طلب تجديد الرخصة من الموقع نفسه، ويكون ذلك وفق شروط وإجراءات معينة، والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

رسوم تجديد رخصة السير

حددت وزارة الداخلية السعودية رسوم تجديد رخصة السير بالمملكة 1445 ليلتزم بها الشخص المتقدم بتجديد الرخصة، ولسدادها في الموعد المحدد لها لتفادي دفع غرامة تاخير، وتختلف هذه الرسوم فيما بينها من حيث نوع المركبة، حيث تتمثل فيما يلي:

200 ريال سعودي لسيارات النقل الثقيل وسيارات الأجرة أو التاكسي.

400 ريال سعودي لحافلات الركاب الكبيرة.

100 ريال سعودي للدراجات النارية.

200 ريال سعودي للسيارة الخاصة لمدة 5 سنوات.

خطوات تجديد رخصة السير

تتضمن خطوات سداد رسوم تجديد رخصة السير بالمملكة 1445 ما يلي:

زيارة موقع أبشر الإلكتروني.

النقر على أبشر أفراد.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

النقر على خدمات المرور.

النقر على تجديد رخصة السير.

الضغط على ابدأ الخدمة.

تسجيل البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة للتجديد مع الطلب.

سداد الرسوم اون لاين.

النقر على إرسال.

شروط تجديد رخصة السير

تتضمن الشروط اللازمة لرسوم تجديد رخصة السير بالمملكة 1445 ما يلي: