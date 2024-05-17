“760 ألف دينار زيادة فوري mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين سلم الرواتب الجديد 2024 والاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، الموظفين إحدى الفئات الهامة بالمجتمع الذين تحرص الحكومة على الاهتمام بهم ومنحهم الدخل الكافي الذي يلبي احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم حيث أن أغلب هذه الفئة يعتمد بشكل أساسي على راتبه فقط، لذا قرر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأخير زيادة رواتب الموظفين لدعمهم ماديا ورفع مستوى معيشتهم بعد حالة الغلاء المتفشية التي تعيشها البلاد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين الجديد وكيفية الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين في القرار الأخير الصادر عن الحكومة العراقية بخصوص زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام للدولة كشف مصدر مسئول عن أن نسبة الزيادة ستصل الى نحو خمسون بالمائة، وأن الزيادة سيتم تطبيقها وإضافتها الى الراتب الأساسي بداية من الشهر المقبل بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة التنفيذ، وستكون نسبة الزيادة مختلفة من شخص لآخر حسب درجته الوظيفية وعدد سنوات خبرته، وفيما يلي سلم الرواتب بعد الزيادة الأخيرة : بعد الزيادة سيحصل موظف الدرجة الأولى على راتب يقدر ب مليون ومائة الف دينار عراقي.

أما موظف الدرجة الثامنة فسيحصل بعد الزيادة على راتب قدره 819 الف دينار عراقي.

وسيرتفع راتب موظف الدرجة التاسعة بعد الزيادة ليصل الى 727.5 الف دينار عراقي.

وموظف الدرجة العاشرة سيصرف بعد الزيادة راتب قدره 650 الف دينار عراقي. رابط وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين ويمكن لأي موظف أن يعرف تفاصيل راتبه بعد الزيادة الجديدة وموعد صرف الراتب وغيرها من المعلومات من خلال الخدمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة المالية العراقية، وللاستعلام اتبع الآتي : ادخل الى موقع وزارة المالية العراقية بالضغط على هذا الرابط.

ثم كتابة بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.

اختر خدمة الاستعلام عن الراتب.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، واضغط على “استعلام”.