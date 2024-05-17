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“760 ألف دينار زيادة فوري mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين سلم الرواتب الجديد 2024 والاستعلام عن الراتب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 59 دقيقة
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وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 59 دقيقة
0

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