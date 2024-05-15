أقوي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد نايل سات national Geographic Channel

يهتم عدد كبير من محبي الأفلام الوثائقية بمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعد هذه القناة من أفضل القنوات التي تجعلك تطلع على أسرار الطبيعة، وهذا ما جعل لها جمهور كبير في كافة أنحاء العالم، وقد تم إطلاق هذه القناة منذ عام 2009، وبدأت بعرض محتواها باللغة الشامية، ثم باللغة العربية الفصحى، ولمزيد من التفاصيل عن تردد القناة والبرامج الممتعة التي تقوم بعرضها، تابعوا معنا هذا المقال.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتم العرض على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي مجموعة من أمتع البرامج التي تكشف أسرار الكون للمشاهدين، ومن أبرز هذه البرامج ما يلي:

مستشفى المعجزات.

علم البسطاء.

ألعاب العقل.

منازل غريبه.

وقائع وأحداث.

الحياة البرية بستة أجزائها.

كسر القضبان.

أسفار محفوفة بالمخاطر.

المنقبون عن الذهب.

معاً لحياة أفضل.

أساليب البقاء.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات العارضة لأسرار الكون، ولهذا وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن ترددها، ويكون تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على جميع الاقمار الصناعية بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411 – 12467.

معامل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بدر سات

التردد: 11804.

معامل الاستقطاب: 27500.

معدل الترميز: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

التردد هو 11526.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

وأما معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة بث القناة: SD.

طريقة تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك

إذا كنت ترغب في تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الجهاز الخاص بك، يجب عليك إتباع الخطوات التالية: