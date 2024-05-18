لولو حلوة كتير وذكية!.. تردد قناة وناسة بيبي على نايلسات وعربسات 2024

تردد قناة وناسة بيبي، في السنوات الأخيرة أصبحت قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات المتخصصة للأطفال وحازت على شهرة واسعة في معظم الدول العربية، وقد حققت القناة هذا النجاح بسبب محتواها الفريد والمميز والذي يجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة جذابة وشيقة، لذا حظت القناة بثقة الآباء والأمهات ونالت إعجابهم ورأوا فيها وسيلة جيدة لشغل أوقات فراغ أبنائهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة بيبي على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة بيبي الكثير من البيوت العربية صار يتردد فيها باستمرار أغاني قناة وناسة بيبي التي يحفظها الأطفال عن ظهر قلب بسبب ايقاعها المميز وكلماتها الجميلة والأداء المميز لأبطال هذه الأغاني الذي يمتاز بالفكاهة والمرح، حيث تقوم لولو الشخصية الرئيسية بالقناة والأكثر ظهورا بالغناء والتمثيل في معظم الكليبات وقد أحبها الأطفال بسبب خفة ظلها وحركاتها المضحكة ومن أشهر تلك الأغاني وينك يالولو ووناسة ولولو الشطورة ومين سرق الجزمة وغيرها، ولمحبي القناة والراغبين في متابعة ما يعرض على شاشتها نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة بيبي. تردد قناة وناسة بيبي نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة بيبي عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 ضبط تردد قناة وناسة بيبي