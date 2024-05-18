لولو حلوة كتير وذكية!.. تردد قناة وناسة بيبي على نايلسات وعربسات 2024

Mahmoud آخر تحديث
لولو حلوة كتير وذكية!.. تردد قناة وناسة بيبي على نايلسات وعربسات 2024
تردد قناة وناسة بيبي
  • من الريموت كنترول اختر الاعدادات ثم اضافة قناة.
  • حدد نوع القمر الصناعي ثم ادخل المعلومات اللازمة.
  • اكتب التردد ومعدل الترميز وحدد الاستقطاب ومعامل التصحيح.
  • اضغط بالأخير على “بحث” وقم بحفظ القنوات.
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Mahmoud

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