الفلوس هتاخدها مرتين.. متى يحق الجمع بين معاشين!! نكشف لكم الفئات التي يحق لها

أصدرت رئاسة الجمهورية قرارًا بشأن سؤال المتقاعدين عن متى يحق الجمع بين معاشين، كما أكدت أنها تسعى لمضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات من المتقاعدين الذين يبلغون نحو 11 مليون مواطن مصري في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، الجدير بالذكر أن قيمة المعاشات قد تم العمل على رفع المعاشات منذ عام في أبريل 2023 بقيمة سنوية 55 مليار جنيه بناءً على قرار رسمي من السلطات المصرية.

متى يحق الجمع بين معاشين

توجد بعض الحالات التي يتم السماح فيها بالجمع بين المعاشات ومن أجل الإجابة عن السؤال المتكرر متى يحق الجمع بين معاشين فهذه الحالات هي كالتالي:

يحق للمستفيد من المعاش أن يجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى للمعاش التي تم النص عليها في الفقرة الأخيرة للمادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية. ويتم استكمال المعاش وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 104 و 102 من القانون.

كما يحق للمستفيد من المعاش الجمع بين الدخل الذي يقوم بادخاله والمعاش في حدود القيمة المقررة بالمادة 24 من القانون.

يمكن للمرأة الأرملة التي توفي عنها زوجها أن تجمع بين معاشها ومعاش زوجها بصفتها المنتفعة من أحكام هذا القانون، كما يمكن لها أن تجمع بين معاش زوجها وبين الدخل الخاص بها من عملها أو المهنة التي تعمل بها وذلك في حدود المصرح به.

يمكن للأرمل الذي توفيت عنه زوجته أن يجمع بين معاش وبين زوجته إذا كانت زوجتة عاملة بصفته المنتفع من أحكام هذا القانون كما يمكنه أن يجمع بين معاشه وبين زوجته وبين الدخل الذي يقوم بادخاله من العمل أو المهنة وذلك في الحدود المنصوص عليها.

يمكن للأولاد أن يجمعوا بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون فرض أي حدود.

أن يقوم المستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون اي حدود.

الجمع بين المعاش والراتب

توجد بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات والمعاشات والتي فيها يحق الجمع بين المعاش والراتب، ونستعرض معكم هذه الحالات في النقاط التالية: