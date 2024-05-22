“رااابــــِط مُبـــــاشر ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة

Mahmoud تاريخ النشر
“رااابــــِط مُبـــــاشر ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة
غرامات المرور العامة الرقم الالماني
  • غرامة 10 آلاف دينار لمن يقود السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
  • وغرامة 5 آلاف دينار لمن يتجاوز الاشارة الحمراء اثناء القيادة.
  • غرامة 2.5 الف دينار لمن لم يرتدي أثناء قيادته حزام الامان.
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Mahmoud

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