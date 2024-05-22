“رااابــــِط مُبـــــاشر ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، من أحدث الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا في العراق خدمة الاستعلام عن غرامات المرور وبذلك أصبح بإمكان أي مالك سيارة التعرف على قيمة الغرامات الموقعة عليه وسدادها بسهولة عن طريق الانترنت دون الذهاب الى أي مكان، تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تعمل الحكومة على تفعيلها للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتقليل الازدحام بالمكاتب الحكومية المختلفة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيم الغرامة يتساءل الكثيرون من المواطنين والمقيمين بدولة العراق عن آلية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة وطريقة معرفة المخالفات وقيمة الغرامة وذلك عقب اعلان وزارة الداخلية عن إطلاق هذه الخدمة الالكترونية التي سيستفيد منها الملايين، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني : الدخول الى بوابة الحكومة العراقية للخدمات الالكترونية “اور” من خلال الضغط على هذا الرابط.

الضغط على ايقونة “الدخول” الموجودة اعلى الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهاتف في الخانة المخصصة ثم الضغط على “ارسال”.

بعد مصادقة الدخول انتقل الى خدمة “غرامة”.

ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بالمالك وبالسيارة وهي الاسم ورقم الهوية والرقم الالماني.

بعد استيفاء المعلومات اللازمة بدقة اضغط على “استعلام” وستظهر لك كافة الغرامات المفروضة.

يمكنك بعد ذلك الدخول الى خدمة سداد لدفع قيمة الغرامات الكترونيا. قيمة الغرامات المرورية في العراق