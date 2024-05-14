هاتف من هواوي بسعر رخيص وامكانيات عالية.. تقدر تشتريه النهاردة قبل بكرة
للباحثين عن هاتف من هواوي بسعر رخيص وهو المنافس الأقوى لـ الكثير من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، تجدر الإشارة إلى أن الحالة الاقتصادية للفرد في هذه الأيام لم تعد العامل المؤثر في اقتناء أفضل هاتف بسعر يناسب ميزانيته، خاصةً مع تنوع الأشكال والموديلات وأيضًا الأسعار مما يساهم في إرضاء مختلف الأذواق، تتميز هواتف هواوي بمجموعة من المواصفات التي تجعل الجميع يرغب في امتلاكه.
هاتف من هواوي بسعر رخيص
تمكن هاتف من هواوي بسعر رخيص من الدخول في مضمار المنافسة مع الشركات الأخرى التي لها باع طويل في مجال صناعة الهواتف الذكية، كما أنها تمكنت من إطلاق عدة إصدارات تتناسب مع جميع الفئات ومختلف الميزانيات:
- هاتف Huawei Nova Y70
يعتبر من أفضل الهواتف التي أصدرتها الشركة بسعر يناسب الجميع، وأيضًا بالمواصفات الآتية:
- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة 710 Kirin بتكنولوجيا 14 نانو.
- سعة ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
- أيضًا مزود بكاميرا خلفية ثلاثية 48 + 5 + 2 ميجا بكسل وأمامية 8 ميجا بكسل.
- الشاشة تبلغ 6.75 بوصة وتتمتع بدقة HD بلس وبها نوتش صغير.
- البطارية سعة 6000 مللي أمبير.
موبايل هواوي بأفضل سعر
هاتف Huawei Nova 9 SE يعتبر هذا الإصدار من أفضل وأرخص الهواتف التي أنتجتها الشركة ويأتي بالمواصفات الآتية:
- معالج 680 Snapdragon ذو تكنولوجيا 6 نانو، ومعالج رسومي Adreno 610.كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة
- عدستها F/2.2، الكاميرا الخلفية بارزة قليلًا من ظهر الهاتف.
- يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل ويصل معدل الالتقاط إلى 30 و 60 إطار بالثانية.
- يحدد الموقع الجغرافي وبه العديد من أنظمة الملاحة مثل A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.
- يحتوي على مستشعر البصمة بزر الباور و خاصية Face Unlock.
- مزود بمنفذ USB ويأتي مع Type C ويدعم خاصية OTG.
- البطارية سعة 4000 مللي أمبير وتتوفر بها قوة شحن 66 وات.