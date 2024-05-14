هاتف من هواوي بسعر رخيص وامكانيات عالية.. تقدر تشتريه النهاردة قبل بكرة

للباحثين عن هاتف من هواوي بسعر رخيص وهو المنافس الأقوى لـ الكثير من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، تجدر الإشارة إلى أن الحالة الاقتصادية للفرد في هذه الأيام لم تعد العامل المؤثر في اقتناء أفضل هاتف بسعر يناسب ميزانيته، خاصةً مع تنوع الأشكال والموديلات وأيضًا الأسعار مما يساهم في إرضاء مختلف الأذواق، تتميز هواتف هواوي بمجموعة من المواصفات التي تجعل الجميع يرغب في امتلاكه.

هاتف من هواوي بسعر رخيص

تمكن هاتف من هواوي بسعر رخيص من الدخول في مضمار المنافسة مع الشركات الأخرى التي لها باع طويل في مجال صناعة الهواتف الذكية، كما أنها تمكنت من إطلاق عدة إصدارات تتناسب مع جميع الفئات ومختلف الميزانيات:

هاتف Huawei Nova Y70

يعتبر من أفضل الهواتف التي أصدرتها الشركة بسعر يناسب الجميع، وأيضًا بالمواصفات الآتية:

الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة 710 Kirin بتكنولوجيا 14 نانو. سعة ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام. أيضًا مزود بكاميرا خلفية ثلاثية 48 + 5 + 2 ميجا بكسل وأمامية 8 ميجا بكسل. الشاشة تبلغ 6.75 بوصة وتتمتع بدقة HD بلس وبها نوتش صغير. البطارية سعة 6000 مللي أمبير.

موبايل هواوي بأفضل سعر

هاتف Huawei Nova 9 SE يعتبر هذا الإصدار من أفضل وأرخص الهواتف التي أنتجتها الشركة ويأتي بالمواصفات الآتية: