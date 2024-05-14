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جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة “علمي + ادبي”.. جهز نفسك كلها أيام
جدول امتحانات الشهادة الثانوية
لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالقيام بالإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية وذلك لشعبتي علمي وأدبي، و من المرجح أن تبدأ يوم السبت الإمتحانات في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، في خلال هذه الفترة يمكن يتم للطلاب إجراء جميع المراجعات اللازمة قبل بدء الامتحانات عن المواد المضافة للمجموع ، من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا.
جدول امتحانات الشهادة الثانوية
نقدم لكم جدول امتحانات الشهادة الثانوية وفيه المواعيد الخاصة بكل مادة وهي كالآتي :
- يتم بدء الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة يوم 10 يونيو بمادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.
- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو يتم فيه امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
- الجدير بالذكر أنه سيتم استكمال الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمادة اللغة العربية موعده يوم السبت الموافق 22 يونيو.
- أما مادة اللغة الأجنبية الثانية تكون يوم الثلاثاء 25 يونيو.
- مادة الفيزياء شعبة عملي يوم 29 يونيو مادة التاريخ شعبة الأدبي.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم 2 يوليو.
- أما مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا يوم السبت الموافق 6 يوليو.
- يوم الأربعاء 10 يوليو مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، وشعبة علمي رياضة امتحان الجبر والهندسة، شعبة أدبي امتحان علم الاجتماع وعلم النفس.
- إمتحان التفاضل والتكامل يوم 13 يوليو الخاص بشعبة علمي رياضة.
- ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 17 يوليو وفيه مادة الأحياء شعبة علمي علوم، و مادة الاستاتيكا شعبة علمي رياضة، أما شعبة أدبي إمتحان الفلسفة والمنطق.
- من المقرر أن يتم الانتهاء من الامتحانات يوم السبت الموافق 20 يوليو وذلك بامتحان مادة الديناميكا شعبة علمي رياضة.
أرقام جلوس الثانوية العامة 2024
صرح وزير التربية والتعليم بإمكانية الحصول على أرقام فور الإعلان عن الانتهاء منها عبر موقع الوزارة الرسمي:
- يمكنك الدخول عبر رابط استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم
- وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم الطلاب أرقام الجلوس على هيئة نسخ ورقية في أيدهم خلال الفترة المقبلة بعد إعلانها على الموقع الرسمي.
- بينما في الوقت الراهن تعمل الكنترولات على مراجعة بيانات طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
- الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد بأقصى جهد لها حتى تتمكن من الانتهاء من مراجعة معلومات الطلاب لاستخراج أرقام الجلوس لهم في أقرب وقت ممكن.