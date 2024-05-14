اقوي هاتف من اوبو فئة “متوسطة + رائدة” الاقوي علي الاطلاق.. أكتشف المميزات

تمكنت الشركة من إصدار اقوي هاتف من اوبو بعد أن أثبتت مكانتها في سوق الهواتف العالمي والمحلي خلال السنوات الماضية بشكل سريع وملحوظ، كما أنها أصبحت واحدة من أبرز العلامات التجارية بين الشركات العالمية، الجدير بالذكر أن هذه الهواتف تتميز بالكاميرا التي توفر أفضل تجربة تصوير يمكن الحصول عليها لجميع المستخدمين بالإضافة إلى أن الأسعار مناسبة تمامًا بالمقارنة مع بقية الهواتف الأخرى.

اقوي هاتف من اوبو

تتنوع الإصدارات من شركة أوبو والتي تأتي جميعها بمواصفات قياسية تغطي جميع الميزانيات حيث توفر الشركة هواتف بأسعار ملائمة تمامًا للمستخدم، وبالحديث عن اقوي هاتف من اوبو نذكر الآتي:

هاتف Oppo Find X7 Ultra

يعتبر هذا الإصدار واحدًا من أقوى التشكيلات التي طرحتها الشركة لما يمتلكه من المواصفات الآتية:

مزود بشاشة أموليد 6.8 بوصة بدقة 1440×3168 بكسل ومعدل تحديث حتى 120 هرتز. يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3. ذاكرة تخزين عشوائي 12 أو 16 جيجابايت. سعة تخزين داخلي 256 أو 512 جيجابايت حسب الإصدار. كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية. بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط. نظام تشغيل اندرويد 14 مسبقًا.

هاتف OPPO Find N3

تمتلك الشركة منافس آخر وهذا الإصدار قابل للطي، وبالتالي فهو يحتوي على 2 شاشة: