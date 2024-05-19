اللعبة الاكثر تنزيلا!! خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 Fifa Mobile على الأندرويد والآيفون.. حمل الااان

Mahmoud آخر تحديث
اللعبة الاكثر تنزيلا!! خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 Fifa Mobile على الأندرويد والآيفون.. حمل الااان
فيفا موبايل 2024
  • ألا يقل نظام الأندرويد عن Android 6.
  • أن تكون هناك مساحة فارغة 2 جيجا بايت على الاقل.
  • أن تكون رامات الهاتف مساحتها 3 جيجا بايت أو أكثر.
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Mahmoud

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