اللعبة الاكثر تنزيلا!! خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 Fifa Mobile على الأندرويد والآيفون.. حمل الااان

فيفا موبايل 2024، فيفا هي اللعبة الالكترونية المفضلة لمعظم المراهقين والشباب من كافة الأعمار ومن مختلف الجنسيات، ويجد فيها اللاعب نفسه مطالب بإثبات مهاراته في اللعب عن طريق الباص الصحيح والمراوغة والوصول للمرمى بأقل عدد من اللمسات والقدرة على التهديف من الفرص المتاحة دون إعطاء فرصة للمنافس لقطع الكرة وتنفيذ هجوم مضاد، كما أن دور اللاعب يتعدى لأكثر من ذلك ليكون أيضا مدرب مطالب بوضع الخطة واختيار الفريق، لذا جذبت اللعبة منذ بداية صدورها مئات الملايين من جميع أنحاء العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل.
خطوات تحميل فيفا موبايل 2024 Fifa Mobile على الأندرويد والآيفون
لعبة فيفا موبايل 2024 تتضمن العديد من التحديات التي على اللاعب اجتيازها ومحاولة التفوق فيها لإثبات جدارته، لذا فهي من أكثر الألعاب التنافسية التي يخوضها الأصدقاء والمعارف ويستمتعون بقضاء وقتهم في هذه التجربة المثيرة والشيقة التي تحاكي كرة القدم بواقعية كبيرة، وتقوم شركة كونامي الشركة المطورة للعبة فيفا بتحديث اللعبة كل فترة لإجراء تحسينات وتعديلات أفضل وإضافة خصائص مميزة لتنال إعجاب المستخدمين، ويمكنكم تحميل اللعبة على هواتفكم المحمولة من خلال اتباع الآتي :
- من هاتفك المحمول قم بفتح تطبيق جوجل بلاي.
- ستجد أعلى الصفحة مكان البحث اكتب فيه اسم اللعبة FIFA Mobile 24.
- بعد ظهور نتائج البحث ادخل الى اللعبة ثم اضغط على “تنزيل”.
- ثواني قليلة وستبدأ عملية التثبيت انتظر حتى انتهاءها لتتمكن من فتح اللعبة.
متطلبات تشغيل فيفا موبايل 2024
لتشغيل اللعبة على هاتفك الاندرويد لابد أن يتوافر به الآتي :
- ألا يقل نظام الأندرويد عن Android 6.
- أن تكون هناك مساحة فارغة 2 جيجا بايت على الاقل.
- أن تكون رامات الهاتف مساحتها 3 جيجا بايت أو أكثر.