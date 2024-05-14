خطوات الاشتراك في مسابقة RingofFire تركي آل الشيخ نزال “حلبة النار” وأربح 100 ألف ريال

تستعد السعودية لاستضافة حدث رياضي عالمي ينتظره عشاق الملاكمة حول العالم، حيث سيتنافس بطل العالم في وزن الثقيل تايسون فيوري ضد الملاكم الموهوب أولكسندر أوسيك، حيث يتم إقامة نزال “حلبة النار” في إطار فعاليات موسم الرياض يوم السبت 18 مايو 2024، في اللؤلؤة، الملقا، الرياض، وهذا الحدث الرياضي الأسطوري سيبدأ في الساعة 9 مساءً، ويوفر للجمهور فرصة الاستمتاع بتجربة رياضية مثيرة ومشاركة في مسابقة للفوز بجوائز نقدية قيمة.

مسابقة تركي آل الشيخ للفوز بجوائز نقدية

أعلن رئيس الهيئة الترفيهية تركي آل الشيخ عن تقديم خمس جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200،000 دولار أمريكي،و هذه الجوائز مقدمة للجمهور الذي سيشارك في مسابقة التنبؤ بالفائز في نزال حلبة النار بين فيوري وأوسيك. توزيع الجوائز كالتالي:

الجائزة الأولى: 100،000 دولار أمريكي الجائزة الثانية: 50،000 دولار أمريكي الجائزة الثالثة: 25،000 دولار أمريكي الجائزة الرابعة: 15،000 دولار أمريكي الجائزة الخامسة: 10،000 دولار أمريكي

كيفية الاشتراك في المسابقة

للاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة “ حلبة النار “.

“. أدخل بياناتك الشخصية لتسجيل الدخول

اختر بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك.

اكتب اسمك الأول واسم العائلة بشكل صحيح.

اختر الدولة التي تقيم فيها.

اكتب بريدك الإلكتروني للتواصل.

اكتب رقم جوالك لضمان التواصل في حال الفوز.

اضغط على زر “إرسال” لتقديم مشاركتك في المسابقة.

تجهيزات استقبال الملاكمين

تم إصدار تعليمات دقيقة للتجهيزات لاستقبال الملاكمين فيوري وأوسيك بشكل جيد، لضمان سير البطولة بنجاح وتقديم أفضل تجربة للمشاركين والجمهور، هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل فرصة للاستمتاع بأجواء المنافسة الشرسة بين اثنين من أفضل الملاكمين في العالم.

تذاكر حضور المباراة

يمكن للجمهور شراء تذاكر حضور المباراة بسعر يبدأ من 70 ريال سعودي كما يمكن شراء التذاكر عبر المواقع الإلكترونية المخصصة أو من خلال نقاط البيع المعتمدة في الرياض.

أن نزال حلبة النار بين فيوري وأوسيك ليس فقط فرصة لعشاق الملاكمة للاستمتاع بمباراة من الطراز العالمي، بل هو أيضًا فرصة للفوز بجوائز نقدية قيمة من خلال مسابقة تركي آل الشيخ، فقط احرص على متابعة الحدث والمشاركة في المسابقة لتكون أحد الفائزين المحظوظين.