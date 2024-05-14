هذا رابط حجز العملة الاجنبية 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي.. الرابط الاصلي

أكد مصرف ليبيا المركزي على إمكانية حجز العملة الاجنبية للأفراد عبر الموقع الرسمي من أجل سحب 4,000 دولار، حيث يهدف البنك إلى تسهيل شراء العملة عبر المنصة بشكل إلكتروني وذلك لحماية المواطن من تلاعب السوق السوداء الذي يسبب الضرر للكثير من العملاء، الجدير بالذكر أن المصرف أكد على بعض الشروط والمعايير التي ينبغي التأكد من استيفائها قبل الشروع بالتسجيل على البوابة.

حجز العملة الاجنبية للأفراد

باتباع بعض الخطوات البسيطة يمكن من خلالها حجز العملة الاجنبية للأفراد عن طريق موقع منظومة الأغراض الشخصية، وتتمثل الطريقة في الآتي:

يتم الولوج مباشرة إلى منصة منظومة الأغراض الشخصية الرسمي.

بعد ذلك يتم إضافة الرقم الوطني ورقم الهاتف.

التحديد على علامة صح في مربع أنا لست روبوت.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم تحديد حجز العملات الأجنبية للأفراد.

في هذه الخطوة يتم تحديد قيمة السحب 4,000.

كما يجب اختيار وسيلة الدفع المناسبة لخصم رسوم السحب.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يتم النقر على التحويل.

شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد

حدد مصرف ليبيا المركزي بعض المعايير التي ينبغي الاطلاع عليها قبل عملية التسجيل، وجاءت هذه الشروط كالتالي: