الان ظهرت..اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر مظلتـــــــي

الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم الرعاية الاجتماعية لعدد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء،و وقد أصبح لدى المستفيدين من هذه المنحة توقعات محددة لموعد صرف المساعدة، ولكن بسبب تأخر صرف الدفعة الجديدة، بدأ القلق ينتاب العديد منهم. وفي ظل هذا التوتر، انتشرت الشائعات المختلفة بشأن مصير صرف المنحة، ومن خلال هذا التقرير، نود أن نوضح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، حيث لا يوجد أي قرار بتعليق صرف المنحة حتى الآن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة:

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق جاهدة لتنظيم عملية صرف المساعدة الاجتماعية بأسرع وقت ممكن للمستحقين، و قد يكون هناك تأخير نسبي في صرف الدفعة الجديدة بسبب ظروف خارجة عن إرادة الوزارة، مثل الإجراءات الإدارية أو العوامل المالية، وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المستفيدين من المنحة، سيتمكنون من استلامها في وقت لاحق، فمن المهم أن يظلوا على اطلاع بأن الوزارة تعمل بكل جدية على توفير هذا الدعم الاجتماعي المهم لهم. وننصح الجميع بالتحلي بالصبر والانتظار لحين صرف المنحة بشكل رسمي، وعدم التعامل مع الشائعات والأخبار غير المؤكدة، ولا يوجد قرار بتعليق صرف المنحة الاجتماعية، والوزارة تعمل على تنظيم عملية الصرف في أقرب وقت ممكن.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق: