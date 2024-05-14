أيس كريم شوكولاته بيتي في عشر دقايق.. طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة في المنزل بمكونات متوافره في كل بيت والطعم رهيييب لا يقاوم طعم فوق الوصف

إعداد آيس كريم الشوكولاتة في المنزل هو طريقة رائعة، للاستمتاع بمثل هذه الحلوى اللذيذة دون الحاجة إلى شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، يعتبر آيس كريم الشوكولاتة أحد الأصناف المفضلة لدى الكثيرين، خاصةً الأطفال، إليك طريقة سهلة ومبسطة لتحضيره في المنزل، يمكنكم تحضير آيس كريم الشوكولاتة باسرع طريقة يمكن أن يكون سهلا وممتعا، وبالتأكيد ستستمتع به أنت وعائلتك، لذا، سأقدم لك وصفة بسيطة ولذيذة لعمل آيس كريم الشوكولاتة.

طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة في المنزل

عندما يتعلق الأمر بالحلويات، فإن الآيس كريم بالشوكولاتة، يعتبر خيارا لذيذا وشهيًا يحبه الكثيرون، وإذا كنت من عشاق الشوكولاتة، فإنك بالتأكيد ترغب في تجربة تحضير آيس كريم الشوكولاتة في منزلك، في هذه المقالة، سنتعرف على طريقة سهلة ولذيذة لصنع آيس كريم الشوكولاتة في المنزل، باستخدام وصفة مميزة لعمل أكثر من ضعف الكمية في المنزل وبأقل من نصف السعر، .

المكونات التالية لعمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل:

– كوب واحد من السكر.

– 2 كوب من الكريمة.

– كوب ونصف من اللبن.

– نصف كوب من الكاكاو الخام.

– معلقة من الفانيليا السائلة.

– حوالي 3 صفار البيض.

– رشة ملح.

– وعاء مناسب الحجم.

– مضرب كهربائي.

طريقة التحضير اتباع الخطوات التالية: