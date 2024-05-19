“مغامرات القط والفار هتضحك العيال” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry على نايلسات.. تزليها واسعدي أولادك

تردد قناة توم وجيري 2024، من أكثر القنوات الفضائية التي يتم البحث عن ترددها مؤخرا قناة توم وجيري التي تقدم محتوى مميز للأطفال، حيث تعرض القناة على مدار الساعة أفلام كرتون مميزة وتنتقي القناة أفلام ديزني المفضلة لدى معظم الأطفال بمختلف أعمارهم، لذا نجحت قناة توم وجيري في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في السنوات الأخيرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال اعدادات ضبط تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكيفية استقبال القناة.

تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry على نايلسات توم وجيري هي حلقات الكرتون الأفضل والأحب لقلوب الأطفال والكبار أيضا على مدار الأجيال، فعلى الرغم من انتاج العديد من الافلام بعد توم وجيري الا انه ظل محتفظ بجماهيريته ورونقه نظرا لما يتمتع به من خفة ظل وأسلوب كوميدي شيق يبعث على الضحك بأسهل شكل، وبالطبع يتساءل الكثيرون عن قناة تعرض تلك الحلقات باستمرار ليتابعها الأطفال ويستمتعوا بها في اشهر الأجازة الطويلة، ولمتابعة حلقات الكرتون وغيره من أفلام الكرتون الأخرى المميزة يمكنكم ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على النحو الموضح : تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12149

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 ضبط تردد قناة توم وجيري 2024