“مغامرات القط والفار هتضحك العيال” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry على نايلسات.. تزليها واسعدي أولادك

Mahmoud آخر تحديث
“مغامرات القط والفار هتضحك العيال” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry على نايلسات.. تزليها واسعدي أولادك
تردد قناة توم وجيري 2024
  • ادخل الى الاعدادات من جهاز التحكم.
  • اختر البحث وحدد طريقة البحث اليدوي.
  • ادخل القمر الصناعي ثم التردد وباقي اعدادات الضبط.
  • بعد الانتهاء اضغط على بحث وانتظر لحظات حتى يتم تنزيل القنوات وحفظها.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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