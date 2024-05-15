مواجهة البيزنطيين… مسلسل صلاح الدين الحلقة 24 Selahaddin Eyyubi على ايجي بست والقنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الحلقة 24، مازالت شغف الجماهير بالدراما التركية مشتعلا، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل صلاح الدين Selahaddin Eyyubi الذي يستمر في سرد أحداث مشوقة وجذابة مثيرة اهتمام المشاهدين بمجموعة من المشاهد المثيرة والملحمية تتناول قصة المسلسل حياة البطل صلاح الدين الأيوبي الذي كان له دور كبير في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وترك بصمته على أهم الفترات التي مرت بها المنطقة، مما أثر بشكل كبير على الانتشار والتواجد الدول المستعمرة في الشرق الأوسط في تلك الفترة.

مسلسل صلاح الدين الحلقة 24

مسلسل صلاح الدين الحلقة 24 يعتبر واحدا من الأعمال التركية البارزة في الوقت الحالي، ويتميز بأنه يندرج تحت فئة المسلسلات التاريخية لكنه يتميز بطابع فريد يميزه عن غيره من المسلسلات التاريخية التي عرضت في السنوات السابقة، يحظى المسلسل بشعبية كبيرة بين المشاهدين في تركيا وخارجها و يذاع حاليا بشكل أسبوعي في المواعيد التالية:

ينتظر عرض الحلقة 24 على قناة TRT1 التركية يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا

كما سيتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

يترقب المشاهدون بشغف وحماسة أحداث الحلقة الجديدة متوقعين استمرارية التشويق والإثارة في السلسلة وما تخبئه لهم من مفاجآت وتطورات شيقة في قصة صلاح الدين الأيوبي.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الحلقة 24

يتابع محبو مسلسل صلاح الدين الحلقة 24 بحماس داخل دول الوطن العربي، حيث يسعون لمعرفة تردد القنوات الناقلة التي حققت شعبية واسعة بفضل بثها لهذا المسلسل المميز الذي اشتهر وجماهيريته الكبيرة، وتعد قناة TRT1 التركية هي القناة الأساسية التي تبث مسلسل صلاح الدين الأيوبي ويمكن متابعتها عبر النايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12073.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى ذلك يتوفر عرض مسلسل صلاح الدين على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية ويمكن مشاهدتها عبر النايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

هذه القنوات الناقلة توفر فرصة لمحبي المسلسل لمتابعة أحداثه بشكل مباشر وممتع مما يضيف إلى استمتاعهم تجربة مشاهدة مميزة لهذا العمل الدرامي الرائع.