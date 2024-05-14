نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني (اخر السنة).. اعرف الميعاد الرسمي من الوزارة

تزداد معدلات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 من قبل أولياء الأمور، وذلك بعد أن تم انتهاء الطلاب من امتحانات الترم الثاني، وتعتبر نتيجة الصف السادس الابتدائي من النتائج المهمة في المسيرة التعليمية للطلاب حيث يتم انتقال الطالب إلى مرحلة جديدة وهي المرحلة الاعدادية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الرابط الإلكتروني الذي سيتم الحصول على النتيجة من خلاله، فأصبح بإمكانك عزيزي الطالب أن تحصل على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والإسم، وذلك تسهيلا على الطلاب معرفة نتائجهم دون الذهاب إلى مقر المدرسة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح جارية منذ بداية الإمتحانات، وأنه سوف يتم الاعلان قريبا عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 وسيكون ذلك عن طريق الرابط الخاص بكل محافظة والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، كما أكدت الوزارة أن النتيجة ستظهر في شكل ألوان، في حين كل لون يدل على تقدير معين بالشكل التالي:

اللون الأحمر: من ١ إلى ٥٠ ٪ ويعني هذا أن الطالب لم يتقن المعارف.

اللون الأصفر: من ٥٠ إلي ٦٥ ٪ ويعني هذا أيضاً أن الطالب يحتاج إلى الدعم.

اللون الأخضر: من ٨٥ إلى ١٠٠ ٪ وهذا يعني أن الطالب فاق التوقعات المطلوبة.

طريقة الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

سوف يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، وينصح بالدخول على هذا الرابط لسهولة الحصول عليها كالآتي: