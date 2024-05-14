رسميا رابط نتائج امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني الدور الأول 2024 جميع المحافظات 

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ، عن توفر رابط نتائج امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، للعام الحالي 2024، فى جميع المحافظات المصرية، وسيتم الاستعلام عن جميع النتائج عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة مباشرة، حيث بدأت أعمال الكنترولات عقب انتهاء جميع الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات في جميع المدارس، هذا سيمكن الطلاب من معرفة مستواهم التعليمي في ذلك العام الدراسي عقب الحصول على نتائجهم، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الرابع الخامس والسادس الابتدائي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل هامة بشأن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. ومن بين هذه التفاصيل الإعلان عن رابط نتائج الامتحانات للصفوف المذكورة للعام الحالي 2024 في الدور الأول، ويتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى جميع المحافظات عن طريق زيارة موقع الخدمات التعليمية الإلكتروني، وهو موقع يتبع وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتوفير المعلومات المهمة للطلاب وأولياء الأمور، ويمكن الدخول إلى الرابط ومتابعة الخطوات المحددة للاستعلام عن النتائج بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي:

يمكنك الاستعلام عن نتيجة امتحان الصف الرابع، والخامس والسادس الابتدائي في المحافظة التابع لها الطالب بشكل إلكتروني للدور الأول من الترم الثاني للعام الدراسي 2024م عبر الخطوات التالية: