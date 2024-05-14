بسكوت الكاكاو.. طعم رهيب بأقل مجهود أنجح و أسهل وصفه هاتجربوها هاتتفجأو بالطعم و الريحه والقرمشه

بسكويت الكاكاو هو واحد من أشهى أنواع البسكويت، التي يمكنك تحضيرها في منزلك بسهولة وبمكونات بسيطة، يعتبر البسكويت خيارا محببا للكثيرين، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش والمقرمش، إن تحضير بسكويت الكاكاو في المنزل، يعطيك الفرصة للتمتع بمذاقه الرائع والتحكم في جودة المكونات، لتحضير بسكويت الكاكاو، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت الكاكاو في المنزل، تتطلب العملية عدة خطوات بسيطة. سأشرح لك طريقة سهلة ومبسطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة.

أسهل طريقة لعمل بسكويت الكاكاو

بسكويت الكاكاو هو حلوى شهية ومقرمشة يستمتع بها الجميع، سواء الصغار أو الكبار، يعتبر البسكويت الكاكاو رفيقا مثاليا للشاي أو الحليب، ولا شك أن تحضيره في المنزل، سيكون خيارا رائعا بدلا من شرائه من المتاجر، فضلا عن ذلك، يمكنك التحكم في المكونات، وتجنب استخدام المواد الحافظة، التي قد تكون موجودة في البسكويت المصنع تجاريا.

مكونات عمل بسكويت الكاكاو:

قد ترغب في تحضير بسكويت الكاكاو الشهي في منزلك، ولذلك سنقدم لك قائمة المكونات اللازمة، ستحتاج إلى ما يلي:

– 2 أكواب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

– 2 أكواب من السكر البودرة.

– 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

– 2 ملاعق صغيرة من الفانيليا.

– 2 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

– نصف كوب من الكاكاو البودرة.

– نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

– ربع ملعقة صغيرة من الملح.

– كوب من قطع الشوكولاتة الداكنة.

تحضير بسكويت الكاكاو إليكِ طريقة التحضير: