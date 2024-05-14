بسكوت الكاكاو.. طعم رهيب بأقل مجهود أنجح و أسهل وصفه هاتجربوها هاتتفجأو بالطعم و الريحه والقرمشه
أسهل طريقة لعمل بسكويت الكاكاو
بسكويت الكاكاو هو واحد من أشهى أنواع البسكويت، التي يمكنك تحضيرها في منزلك بسهولة وبمكونات بسيطة، يعتبر البسكويت خيارا محببا للكثيرين، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش والمقرمش، إن تحضير بسكويت الكاكاو في المنزل، يعطيك الفرصة للتمتع بمذاقه الرائع والتحكم في جودة المكونات، لتحضير بسكويت الكاكاو، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت الكاكاو في المنزل، تتطلب العملية عدة خطوات بسيطة. سأشرح لك طريقة سهلة ومبسطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة.
أسهل طريقة لعمل بسكويت الكاكاو
بسكويت الكاكاو هو حلوى شهية ومقرمشة يستمتع بها الجميع، سواء الصغار أو الكبار، يعتبر البسكويت الكاكاو رفيقا مثاليا للشاي أو الحليب، ولا شك أن تحضيره في المنزل، سيكون خيارا رائعا بدلا من شرائه من المتاجر، فضلا عن ذلك، يمكنك التحكم في المكونات، وتجنب استخدام المواد الحافظة، التي قد تكون موجودة في البسكويت المصنع تجاريا.
مكونات عمل بسكويت الكاكاو:
قد ترغب في تحضير بسكويت الكاكاو الشهي في منزلك، ولذلك سنقدم لك قائمة المكونات اللازمة، ستحتاج إلى ما يلي:
– 2 أكواب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.
– 2 أكواب من السكر البودرة.
– 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
– 2 ملاعق صغيرة من الفانيليا.
– 2 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.
– نصف كوب من الكاكاو البودرة.
– نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
– ربع ملعقة صغيرة من الملح.
– كوب من قطع الشوكولاتة الداكنة.
تحضير بسكويت الكاكاو إليكِ طريقة التحضير:
- استخدمي مضرب كهربائي أو محضرة طعام لخفق كوبين من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة مع كوبين من السكر البودرة حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.
- أضيفي أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة وملعقتين صغيرتين من الفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر، واخفقيهم حتى يتجانسوا تماما.
- في وعاء آخر، اخلطي بالمصفاة نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض، نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونصف كوب من الكاكاو البودرة.
- أضيفي تدريجيا خليط الدقيق المنخول إلى خليط الزبدة المخفوق، واخلطيهما جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة.
- قطعي الشوكولاتة الداكنة إلى قطع صغيرة باستخدام سكين، وأضيفيها إلى العجينة، ثم قلبيها جيدا باستخدام ملعقة خشبية لتوزيعها بالتساوي في العجينة.
- قومي بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة لمنع البسكويت من الالتصاق، ثم ضعي العجينة في الثلاجة بعد تغطيتها بكيس بلاستيك لترتاح لمدة نصف ساعة.
- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في الصينية المحضرة سابقا.
- استخدمي أدوات تشكيل البسكويت لإعطاء العجينة الشكل المناسب.
- اضغطي قليلا على كرات البسكويت بواسطة شوكة.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم اخبزي البسكويت في الفرن لمدة 12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيا.
- اتركي البسكويت ليبرد قليلا قبل وضعه في طبق التقديم واستمتعي به مع قهوتك، يمكنك حفظه في علبة محكمة الغلق للحفاظ على نضارته لفترة أطول.