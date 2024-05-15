اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf مظلتي (وزارة العمل).. ملف بالاسم والمحافظة والراتب

أصبح بإمكان المواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالعراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق تقوم بالاستعداد في الوقت الحالي للإعلان عن الأسماء المواطنين المستحقين لصرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية التى يهتم بها الكثير من المواطنين بالعراق، ولهذا سوف نتعرف معكم فيما يلي على المزيد من التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك الكثير من المتقدمين يرغبون في الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للحصول على الدفعة التي لم يتم الإعلان عناه حتى الآن، ولهذا أوضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق بمجرد أن يتم الإعلان عنها حيث أتاحت وزارة العمل العراقية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية كالآتي:

يتم الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

ثم الضغط فوق الأيقونة الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وبعدها اختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بالمنصة مثل إدخال رقم الهوية الشخصي وكذلك رقم الملف.

قم بالضغط فوق أيقونة استعلام حتى تظهر أمامك القائمة التي بها أسماء جميع المستفيدين من البرنامج.

قم بطباعة الأسماء بمنتهى السهولة أو ابحث عن اسمك بين الأسماء المشمولة بالرعاية.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024

يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق سواء كانوا أفراد أو أسر وهذه الشروط كالآتي: