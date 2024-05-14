“Free Fire Codes مجانا للجميع” أجدد أكواد فري فاير الأسبوعية 2024 واكتسح خصومك بهدايا وسكنات لا مثيل لها

تتشابه لعبة فري فاير مع لعبة ببجي في بيئة الصراع ونوع القتال، ولكن لكل لعبة لها بعض المميزات التي تميزها عن اللعبة الأخرى، حيث تحتوي لعبة فري فاير على أكواد في حالة معرفتها تستطيع فتح الصناديق المغلقة والحصول على المجوهرات المتواجدة بداخلها ومنها رفع مستوى اللاعب داخل اللعبة، كما أن تلك الأكواد من خلالها يمكن الحصول على ملابس وأحذية جديدة ومميزة، لذا فإن الحصول على الأكواد ذات أهمية كبيرة، لذلك نوافيكم أجدد أكواد فري فاير في السطور القادمة.

أجدد أكواد فري فاير الأسبوعية 2024

عند الحصول على أكواد فري فاير تستطيع أن تعزز من مستواك داخل اللعبة من خلال حصولك على أفضل الأسلحة، وأيضا ارتداء ملابس التخفي، كل ذلك يمكن الحصول عليه في حالة الحصول على أكواد فري فاير، وتتمثل كالتالي:

في حالة الراغبة في الحصول على شرط البوتات تستطيع تدوين الكود التالي F2PM ABG1 OABG.

أما لكي تحصل على جلد التنين يتم تدوين الكود الآتي Y3PS BVA1 KJHY.

كما يمكن استرجاع الحساب من خلال هذا الكود SLPS UJGM PIMR.

بالنسبة إلى الحصول على جواهر مجانية من خلال هذا الكود AZGB 8U81 10ML.

تستطيع رفع الحظر من خلال هذا الكود HGKASSLUEPVS.

لكي تحصل على صندوق الأسلحة يتم تكوين الكود الآتي KPHU7KHDRLKW.

لكي تحصل على سلاح سيد العقول قم بتدوين الكود الآتي RP4TXG29EXSJ.

يأتي الكود الخاص بأكاديمية المتمردين وهو KPHU7KHDRLKW.

أما الكود الخاص بسكن البندقية هو AK FFIC-RF85-4MZT.

كيفية تحميل لعبة فري فاير

تأتي خطوات التحميل بسيطة كل ما عليك هو معرفة التالي: