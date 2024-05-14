نتيجتك بالاسم.. كشوف نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 موقع وزارة التربية epedu.gov.iq الرسمي

ستنطلق بعد أيام قليلة من الأن، امتحانات الصف الثالث المتوسط دور الأول، بما يشمل جميع المحافظات العراقية، حتى أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كبير، للإستعداد إلى هذه الإمتحانات، ولذا فإن جميع الطلبة والطالبات يتساءلون بشكل متكرر عن موعد انطلاق هذه الإمتحانات، وكذلك طريقة استخراج نتائج الطلبة عقب الانتهاء من الامتحانات وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في العراق.

موعد بدء امتحانات الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، ستبدأ يوم 21 يونيو 2024 في جميع المحافظات، وخاصة في اللجان المتخصصة لإستقبال طلاب وطالبات هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى بدء عمليات التصحيح والمراجعة المباشرة بعد الإنتهاء من هذه الإمتحانات، والعمل على رصد الدرجات بكل وضوح، ولكي يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات، وفقًا لأداءهم في الإمتحانات.

طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

وعن خطوات الكشف عن نتائج الصف الدراسي الثالث الدور الأول في محافظات العراق، يُرجى اتباع ما يلي:-