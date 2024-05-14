جاتوه شاتوه تووووووحفة.. طريقة تحضير جاتوه شاتوه في المنزل و في خطوه واحده منتهي السهوله و اللذاذه

كيكة الجاتوه شاتوه، تعتبر واحدة من أشهى وأشهر الحلويات التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الحلوى، تتميز هذه الكيكة بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، سنستعرض في هذه المقالة خطوات إعداد هذه الوصفة الشهية بكل تكاتها، لتتمكني من تحضيرها بسهولة وتقديمها لأحبائك لتحضير كيكة الجاتوه شاتوه، سنقدم لك طريقة بسيطة وسهلة يمكنك اتباعها.

كيكة الجاتوه شاتوه بكل تكاته

كيكة الجاتوه شاتوه هي واحدة من ألذ وأشهى أنواع الكيك، التي يمكنك تحضيرها في منزلك بكل سهولة وتكاته، تعتبر الكيكة من الحلويات المحببة للجميع، سواء كانوا كبارا أو صغارا، وتحظى بشعبية كبيرة بسبب مذاقها اللذيذ وقدرتها على إسعاد أفراد الأسرة، تتميز كيكة الجاتوه شاتوه بأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم والصحة، فهي تحتوي على نسبة من الكالسيوم الموجود في اللبن، ونسبة من البروتين الموجود في البيض، مما يجعلها خيارا مثاليا لتلبية احتياجاتك الغذائية.

مكونات وصفة الجاتوه شاتوه:

لتحضير كيكة الجاتوه شاتوه بنجاح، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– كوب دقيق أبيض

– كوب لبن

– 2 بيضة

– كوب سكر

– كوب زيت

– ربع كوب كاكاو خام

– ملعقة بيكنج بودر

– ملعقة فانيليا

– رشة ملح

– كريم شانتيه وماء مثلج للتحضير

طريقة تحضير جاتوه شاتوه في المنزل:

– في الخلاط الكهربائي، ضعي الكاكاو الخام، الحليب، الزيت، والسكر واخلطي جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس. احتفظي بكوب من هذا الخليط.

– أضيفي بيضتين إلى الخليط واخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي ملعقة من الفانيليا.

– صبي الخليط في وعاء مناسب وأضيفي كوب من الدقيق والبيكنج بودر، واخلطي حتى تحصلي على القوام المطلوب.

– اسكبي الخليط في صينية مدهونة وضعيه بشكل متساوٍ، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

– قومي بتحضير الكريمة، حيث تضاف كوب من الكريم شانتيه إلى الماء المثلج واخفقيهما معًا حتى يتماسك الكريمة.

– اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد، ثم ضعي طبقة من الكريمة فوقها وضعيها في الثلاجة.

– بعد ذلك، أضيفي كوب من صوص الشوكولاتة الذي تم تحضيره مسبقًا إلى الكيكة.

– الآن، جاتوه شاتوه جاهزة للتقديم.