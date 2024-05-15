أقوى أفلام الكرتون… تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط الجديد 2024، في الآونة الأخيرة اكتسبت قناة بطوط شهرة واسعة بين المشاهدين، حيث تتخصص هذه القناة في تقديم محتوى مميز موجه للأطفال في العالم العربي يتميز محتوى قناة بطوط بالهدف الرئيسي من تثقيف وتسلية الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تلقى إعجاب الصغار تتنوع برامج قناة بطوط بين البرامج الترفيهية والتعليمية،

حيث تسعى القناة جاهدة لتنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم بطرق مبتكرة ومسلية تشمل البرامج الهادفة التي تقدمها القناة أيضا تنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الأطفال مما يسهم في بناء شخصياتهم بطريقة إيجابية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تحظى قناة بطوط كيدز الفضائية بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور، ويعزى ذلك إلى المحتوى المتميز الذي تقدمه من أفلام كرتونية ممتعة يستمتع بها الجميع يتوفر تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وفق البيانات التالية:

التردد: 12562.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط على عرب سات

هذه البيانات تجعل من السهل على المشاهدين العثور على قناة بطوط والتمتع بمحتواها المميز في أي وقت، كما تتوفر قناة بطوط على القمر الصناعي عربسات وتقدم محتوى بجودة عالية الوضوح (HD) وتفاصيل التردد على العربسات هي كالتالي:

التردد: 11594.

القمر الصناعي: عربسات.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الاستقبال

يتم ضبط قناة بطوط على جهاز الرسيفر بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بتشغيل جهاز التلفاز الخاص بك وافتح قائمة القنوات.

اختر خيار الإعدادات ومن ثم اختر بحث يدوي.

قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد ومعدل الترميز.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بمجرد العثور على القناة حددها واضغط على زر الحفظ.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكن ضبط قناة بطوط على جهاز الرسيفر الخاص بك بسرعة وسهولة دون أي تعقيدات.