موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024 ورابط الاستعلام عنه

هناك اقبال كثير من المواطنين على محرك البحث “جوجل” للاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، حيث يترقب المستفيدون من هذا البرنامج الهامّ صرف الدفعة الجديدة بفارغ الصبر وعادةً ما يتم صرف معاش تكافل وكرامة في بداية كل شهر ميلادي، إلا أنه من المتوقع أن يشهد شهر مايو بعض التغييرات في مواعيد الصرف، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك ومن المُرجح أن يتم تقديم موعد الصرف.

موعد نزول معاش تكافل وكرامة

يستقبل أصحاب معاش تكافل وكرامة شهر مايو بفرحة مضاعفة، حاملًا معه الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي فقد تقررت زيادة قدرها 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة الإجمالية خلال عام 55% من قيمة المعاش الأصلي وقد بدأ تنفيذ هذا القرار في مارس 2024، ليُساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا،ومن المقرر تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، مما يؤكد التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة، والتّخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة: خطوات سهلة لمعرفة موعد صرف الدفعة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا يُمكّن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من الاستعلام عن موعد صرف الدفعة بكل سهولة وإليك الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة: