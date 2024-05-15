مرتب شغلهم ميقلش عن 8000 جنيه.. وظائف في التعليم بدون خبرة تبع وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات

يبحث الكثير من الشباب الخريجين عن وظائف في التعليم، حيث تم الإعلان عن مجموعة من الوظائف من النوع التخصصي بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع القوى العاملة بمصر، بشرط الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة التي يتم التقدم لها، ولمزيد من المعلومات عن التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم في هذه الوظائف، تابعوا معنا سطور هذا المقال.

وظائف في التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر عن توافر مجموعة وظائف في التعليم، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى ما يقرب من 18886 معلم تخصصات مختلفة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات، مؤكدة على ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدمين.

لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم على أراضي الجمهورية.

كما يجب أن يكون محمود السمعة.

يجب ألا يكون لديه أي عقوبات جنائية في قضية مخلة بالشرف.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربوي، أو ما يعادله بالنسبة للغير حاصلين على كلية التربية.

التقدير المطلوب مقبول أو ما يزيد.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المقررة.

سداد مبلغ مقداره 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتم ذلك عبر أحد البنوك المصرية.

وظائف وزارة التربية والتعليم

أعلنت أيضا وزارة التربية والتعليم عن توافر وظائف في التعليم بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، كما نوهت الوزارة أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق يوم 20 من شهر مايو الجاري، وتكون شروط الالتحاق بهذه الوظائف كالآتي: