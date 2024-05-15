بالرقم الامتحاني… نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في عموم المحافظات

في دولة العراق ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بجهود جبارة لتصحيح هذه الامتحانات وضمان حصول كل طالب على حقه في الامتحان، يعمل فريق من المدرسين والمراجعين المتميزين في كل مادة على إشراف عملية التصحيح مما يضمن دقة وموضوعية النتائج، يسعى النظام التعليمي إلى توفير بيئة مواتية للتعلم والتقييم العادل،

مما يعزز الثقة في النتائج النهائية تتيح وزارة التربية والتعليم مجموعة من السبل للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الامتحانات بسهولة ويسر، من بين هذه السبل استخدام النظام الإلكتروني الذي يسمح للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت بالإضافة إلى ذلك تقوم المدارس بإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن وتوفير الدعم الفني لأي استفسارات تتعلق نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم في العراق رابطًا إلكترونية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر إدخال اسمه ورقم جلوسه واتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

يتم عرض جميع نتائج المراحل المختلفة حيث يقوم الطالب بالضغط على نتيجة الصف الثالث المتوسط.

يتم اختيار خيار الدور الأول.

يتم اختيار خيار الدور الأول. يطلب من الطالب إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.

بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على كلمة استعلام.

يتم انتظار لحظات قليلة حتى يتم عرض تفاصيل النتيجة لجميع المواد وإذا لم تظهر النتيجة فيتم عرض عبارة ستظهر قريبًا.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

للطلاب الراغبين في الاطلاع على نتائجهم في الصف الثالث المتوسط يتيح موقع نتائجنا هذه الفرصة باتباع الخطوات التالية: