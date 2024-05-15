تحديثات في واتساب جي بي جبارة ولكن!!.. واتس أب جي بي يكشف عن ثوبه الجديد “الميزة + العيوب”

يبحث الكثير من الأشخاص عن تحديث واتساب جي بي، والذي يعد أحد تطبيقات الواتساب التي يتم تنزيلها على الهاتف المحمول، حيث أنه هذا التحديث يمنحك العديد من المميزات مثل أنه يمكنك من خلاله عدم تفعيل الأنترنت على تطبيق الواتساب مع عمل باقية التطبيقات، ولذلك سوف نوضح لكم في ذلك المقال أهم مميزات هذا التحديث مع توضيح كيف يمكن تحميل التطبيق على هاتفك المحمول.

مواصفات تحديث واتساب جي بي

سوف نشير إليكم إلى أهم المواصفات والإضافات التي يمنحها تطبيق واتساب جي بي بعد التحديث، وإليكم هذه المزايا موضحه في النقاط التالية.

يساعدك تطبيق وتساب جي بي التواصل مع العديد من الأشخاص دون الحاجه إلى حفظ هذه الأرقام إلى جهات الاتصال لديك.

التواصل مع العديد من الأشخاص دون الحاجه إلى حفظ هذه الأرقام إلى جهات الاتصال لديك. بالإضافة أيضا إلى أنه يمكنك من خلال هذا التحديث أن تقوم بفصل الأنترنت على التطبيق مع عمل بقيه تطبيقات هاتفك المحمول.

ومن أهم المواصفات أيضا التي يعطيها لك التحديث أنه يمكنك إرسال مجموعة كبيره من البيانات مرة واحدة حيث أنه يصل عدد الصور التي يمكن إرسالها عبر تطبيق وتساب جي بي إلى حوالي 90 صورة.

بالإضافة أيضا إلى الأمان والخصوصية التي تكون عبر هذا التطبيق حيث أنه تكون الرسائل بين الطرفين مشفره تماما.

تحديث واتساب جي بي

لكي تتمكن من الاستفادة من تحديث واتساب جي بي فيلزم علينا احاطة علمك بأن هذا التطبيق معدل علي الواتساب العادي، حيث ان هناك بعض التطبيقات غير آمنة علي جهازك الخاص قد تؤدي الي حدوث عملية اختراق، لذا نوضح ذلك مع توضيح كيفية تنزيل الواتساب العادي بتحديثه الجديد: