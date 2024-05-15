موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان إياب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ينشط جهوده في التحضير لمواجهة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، يأتي ذلك بعد خسارة الفريق في اللقاء الأول بهدفين مقابل هدف في المغرب، حيث يسعى الفريق إلى تعويض النتيجة وتحقيق الإنتصار في المباراة القادمة.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان إياب نهائي الكونفدرالية

بإستاد القاهرة الدولي، يستعد فريق الزمالك بكل تركيز وإصرار لمواجهة منافسه نهضة بركان المغربي في المباراة الثانية من نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المواجهة المنتظرة ستقام في تمام الثامنة مساءً يوم الأحد المقبل، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق اللقب القاري المرموق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

يمكن لعشاق فريق الزمالك متابعة جميع مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر قنوات ( بي إن سبورتس )، الناقلة الحصرية لبث المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، بجانب قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي فقط.

المستحيل ليس زمالك

سيعتمد الزمالك على دعم جماهيره الوفية في مباراة العودة، بالإضافة إلى الهدف المهم الذي سجله ( الجزيري )، بعد تمريرة رائعة من زميله زيزو، والتي وضعت الكرة في شباك نهضة بركان، هذا الهدف لا شك أنه سيشكل حافزًا إضافيًا للاعبي الزمالك، وسيعزز آمالهم في الفوز بلقب بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.