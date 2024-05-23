الكشوووفات نزلت هـــسه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تحرص الحكومة العراقية على تحسين دخل المواطن وإعانة الاسر المحتاجة على توفير متطلباتهم وما يحتاجون اليه من أساسيات المعيشة للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تقدم منح الرعاية الاجتماعية وهي عبارة عن دعم مادي يصرف لأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وقد أعلنت وزارة العمل الشؤون الاجتماعية العراقية وهي الجهة المسئولة عن صرف المنحة عن نزول أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وسنوضح لكم الفئات المستحقة للدعم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة تامة يمكن للمتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية والذين يقدر عددهم بالآلاف من كافة المحافظات العراقية أن يعرفوا نتيجة طلبهم وهل تم قبولهم أم لا من مكانهم دون التوجه لأي مكان واهدار وقتهم وجهدهم، حيث أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الاسماء عبر الانترنت، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختر خدمة اسماء الرعاية الاجتماعية من بين الخدمات الالكترونية للهيئة.

للاستعلام عليك اولا تحديد محافظتك ثم اختيار رقم الوجبة.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال العملية.

سيتم استعراض قوائم اسماء المشمولين بالرعاية حمل القوائم وابحث عن الاسم المستعلم عنه. المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية يتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على تطابق الشروط والمعايير المطلوبة عليهم، حيث حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الفئات المستحقة للدعم وهم : النساء اللاتي ليس لديهن عائل مثل الارامل والمطلقات وزوجات المساجين.

كبار السن الذين لا يستطيعون العمل ممن تجاوز عمرهم 60 عاما للرجال، و 55 عاما للنساء.

من لا يمتلكون مصدر دخل.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.