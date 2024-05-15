بالتقسيط المريح… شقق بنك الاسكان والتعمير في أكتوبر 2024 باقل الأسعار وبجميع المساحات

شقق بنك الاسكان والتعمير في أكتوبر 2024، في الساعات الأخيرة شهدت مؤشرات البحث ارتفاعا كبيرا من جانب العديد من المواطنين الذين يبحثون عن شقق للبيع بالتقسيط من بنك الإسكان والتعمير في أكتوبر 2024، يأتي هذا الارتفاع في البحث تزامنا مع إطلاق بنك الإسكان والتعمير مجموعة جديدة من الشقق بأسعار مخفضة وخيارات تقسيط مريح للمواطنين،

من خلال هذا المقال يسعى موقعنا البديل لتقديم خدمة مفصلة لزواره حول تفاصيل هذه العروض و الشقق المتاحة للبيع بالتقسيط تلك الخدمة تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية للمهتمين بالحصول على شقق بتمويل من بنك الإسكان والتعمير، حيث يمكنهم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعروض الجديدة وشروط التقسيط والأسعار المخفضة.

شقق بنك الاسكان والتعمير في أكتوبر 2024

تماشيا مع حرص الحكومة المصرية على وضع حلول جذرية للقضاء على العشوائيات في مصر قامت بإنشاء وحدات سكنية في معظم محافظات البلاد، وفي هذا السياق تم إطلاق مجموعة من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والتي تتيح لهم الحصول على شقق للبيع بالتقسيط تابعة لبنك الإسكان والتعمير في أكتوبر 2024 وقد حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية نظام سداد مريح للمتقدمين ويتضمن هذا النظام:

في المرحلة الأولى يلزم المتقدم بدفع المقدم، المعروف أيضًا بجدية الحجز بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه.

عند تخصيص الوحدة السكنية يتم دفع 20٪ من قيمة الشقة.

عند الاستلام يتم دفع 10٪ من قيمة الشقة وباقي المبلغ البالغ 70٪ يمكن تقسيطه على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات بمعدلات سداد ملائمة للمتقدمين.

خطوات حجز شقق بنك الاسكان و التعمير 2024

يتيح بنك التعمير والإسكان للمستفيدين إمكانية حجز الشقق من خلال الموقع الإلكتروني وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية: