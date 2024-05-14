هام وعاجل لكل طلاب الثانوية العامة!! بالفيديو وزارة التربية والتعليم الفني تقدم شرح تفصيلي مبسط عن كيفية الإجابة عن أسئلة امتحان الثانوية العامة

نشرت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو وشرح تفصيلي مبسط عن كيفية الإجابة عن أسئلة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت الوزارة خلال الفيديو أن امتحان الثانوية العامة هذا العام يتكون من جزئين

جزء خاص بالأسئلة الموضوعية بابل شيت والجزء الثاني خاص بالأسئلة المقالية.

كما قامت الوزارة بشرح كيفية الإجابة على البابل شيت الخاص بامتحان الثانوية العامة وهو نموذج للإجابة على أسئلة الثانوية العامة حيث يعتمد على اختيار من متعدد أو لنظام M C Q وذلك بتظليل دائرة تناظر الإجابة الموجودة في ورقة الأسئلة على ورقة الإجابة.

بالنسبة الى شكل تصميم ورقة البابل شيت، تنقسم الى أ ب ج د، وذلك للمدارس العربي، كما تنقسم الى A B C D لمدارس اللغات، وعلى الطالب الاختيار وتميز الدوائر في ضوء النموذج المخصص له.

وقبل ما نبدأ نجاوب على أي سؤال لابد من تسجيل البيانات في ورقتي الإجابة ثم نبدأ في الإجابة على الأسئلة سواء البابل شيت أو المقالية، وذلك حسب رغبتك.

وطبعا الاجابة بخط واضح وجيد وبقلم أزرق جاف يتم كتابة الاسم، واسم المدرسة، والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة وواضحة.

بالنسبة لطلاب المدارس العربي فإن نماذج الأسئلة لجميع المواد هي أ ب ج د.

أما بالنسبة الى طلبة مدارس اللغات فإن نماذج الأسئلة لجميع المواد هي A B C D.

مع التأكيد على ضرورة كتابة وتظليل رقم الجلوس المكون من ستة أرقام، ويتم تظليل الدائرة الخاصة بالرقم المدون بالمستطيل الخاص أعلى رقم الجلوس، أتأكد انك كتبت رقم الجلوس صح وكمان التظليل بتاعك لازم يكون صح، لان ده مهم جدا أثناء عملية التصحيح الخاص بامتحان الثانوية العامة.

تقديم شرحا توضيحيا لرقم الجلوس

حيث تم اختيار رقم جلوس عشوائي لتوضيح كيفية تسجيل رقم الجلوس الصح في المكان الصح وهو موضخ بالفيديو.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا.

كما أن يجب على الطالب اختيار وتمييز الدائرة وذلك في ضوء النموذج المخصص له.

ظلل الدائرة المعبرة عند جوابك بالكامل، حيث لن يعتد بأي علامات اخري

مع التظليل بالقلم الجاف الأزرق تظليل كامل وليس نصف تظليل أو خطوط

وبعد مراجعة اجابتك والتأكد منها يمنع استعمال الكريكتور.

وفي حالة أنه تم تحديد الإجابة بالقلم الجاف الأزرق وأنك غير متأكد من تلك الإجابة، ببساطة سيتم وضع علامة اكس تكون واضحة على تلك الإجابة مع إعادة تظليل الإجابة الصحيحة، لأنه في حالة ترك اجابتين مضللتين أو تجاهل وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة تلغى درجة السؤال.

الجزء الثاني والخاص بالأسئلة المقالية الخاصة بامتحان الثانوية العامة

هو مكون من جزئين جزء يجمل بيانات الطالب مثل الورقة الأولى تماما والجزء الاخر يخصص الى إجابة الأسئلة المقالية على قدر عدد الأسئلة المقررة وغير مصرح بالإجابة عن أي سؤال مقالي الا في المكان المخصص له.

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