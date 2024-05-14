موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 بوابة نتائج التعليم الأساسي

بدأ طلاب الصف الأول أو الثاني الإعدادي في البحث عن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي ( 2023 – 2024 )، بعد انتهاء أداء الإمتحانات في معظم المحافظات، حيث يود أولياء الأمور في معرفة موعد ظهور نتائج الطلاب بجانب طريقة الحصول عليها بعد اعتمادها، ومن المتوقع أن تُعلن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، بشكل موحّد على مستوى المراكز وسيتم تنظيم إعلان النتائج على عدة أيام مختلفة، بهدف تسهيل الوصول إليها لدى الطلاب وأولياء الأمور، ومنع التكدس داخل المؤسسات التعليمية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

ينتظر طلاب الصف الأول الإعدادي بالمحافظات الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات الترم الثاني في الفترة القادمة، وتوفر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة خدمة الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام ( 2023 – 2024 ) عبر موقعها الرسمي، حيث يُمكن للطلاب الإطلاع على النتائج باستخدام رقم الجلوس أو الإسم.

بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة

أعلنت بوابة التعليم بمحافظة القاهرة عن نشر نتائج امتحانات الترم الثاني للمرحلة الإعدادية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وتدعوا مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات أولياء الأمور بعدم القلق أو الإنزعاج حول تأخر ظهور النتيجة، وعدم الانسياق حول الإشاعات أو الأخبار الكاذبة.

موعد ظهور نتيجة أولى إعدادي الترم الثاني

خلال الأسبوع القادم سوف يتم الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات في كشوف الأسماء، ومن المقرر أن يتم نشر النتائج قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، ويستطيع الطلاب الناجحين معرفة النتيجة باستخدام أرقام الجلوس.